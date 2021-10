San Bartolomeo al Mare, il consigliere Antonello Martini annuncia il suo nuovo gruppo misto indipendente - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. Nasce il gruppo consiliare misto indipendente “Il futuro di San Bartolomeo al Mare”. A renderlo noto è il consigliere Antonello Martini, depositando una comunicazione indirizzata al sindaco e al consiglio comunale.

«Innanzitutto ringrazio la dottoressa Arimondo e tutto il gruppo “Insieme si può”, ma dopo due anni e mezzo di legislatura vorrei dare un nuovo impulso a quella che può essere la mia azione amministrativa all’interno di tutta la compagine consiliare, maggioranza o minoranza che sia.

Questo atteggiamento è volto nel proseguire della legislatura ad essere più parte attiva per le dinamiche amministrative del mio paese. Un ringraziamento a tutti per la mia crescita personale come consigliere comunale e cittadino di San Bartolomeo al mare, il paese che amo».