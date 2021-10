Sabato 23 e domenica 24 ottobre va in scena il “Royal Golf Challenge Sanremo” - Riviera24

Sanremo. Si rinnova la tradizione della prestigiosa gara “Royal Golf Challenge Sanremo”. L’appuntamento atteso dagli amanti del settore e non solo è per sabato 23 e domenica 24 ottobre sul green del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, situato alle pendici delle colline e circondato da coltivazioni di ulivi con una deliziosa vista sul mare e praticabile tutto l’anno grazie al clima estremamente mite.

La competizione, presente fin dagli anni ’50 nel calendario gare del Circolo Golf e rivisitata nella sua veste attuale nel 2015, vedrà una nutrita partecipazione di giocatori non solo del circolo della città, ma anche da fuori provincia e dal Principato di Monaco, a conferma dell’importante valenza che ha per il territorio.

Precisione e attenzione sono le prerogative necessarie per superare con successo questo impegnativo percorso lungo 5.203 m. Il Circolo Golf degli Ulivi ha ricevuto a maggio 2016 l’ambito riconoscimento ambientale federale “Impegnati nel Verde Culturale Heritage-Patrimonio Storico, Artistico e Culturale”.

Il format sarà una gara a coppie 36 buche Stableford che ha riscosso nelle passate edizioni grande onsenso offrendo ai giocatori ed agli appassionati di golf un’immagine fresca ed incisiva, con la possibilità di disputare una 18 buche Louisiana a coppie medal il sabato oppure solo 18 buche 4 palle m.p. medal la domenica. I co-sponsor sono il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, La Meridiana Hotel e Golf Resort di Garlenda (SV), il Nordelaia di Cremolino (AL), l’Hotel Splendide Royal di Lugano, l’Atelier Daphné Sanremo, le aziende Astoria S.r.l., Mei S.r.l. e Selecta S.p.A.

La premiazione con ricco aperitivo a buffet avrà luogo domenica 24 ottobre al Circolo Golf degli Ulivi. Ad ogni vincitore saranno messi a disposizione premi significativi da parte della direzione del Royal Hotel, oltre a quelli offerti dai co-sponsor. Non mancheranno poi simpatici omaggi per tutti i partecipanti.

La partnership vincente instaurata con il Circolo Golf della città è pluriennale e numerose sono le co-sponsorizzazioni di importanti eventi golfistici all’estero come il “Grand Open Stockholm” al Salems Golfklubb di Stoccolma, il “KLM Open” al The Dutch di Spijk nei Paesi Bassi’, il ”HMP Golf Tournament” in Svezia, il “Golf Tournament OZO Golf Club” in Lettonia, il “Ladies Chaptain” al Dolder Golf Club di Zurigo, il “PWC Golf Tournament Lipperswil” in Svizzera, il “Golf Challenge Hotel Splendide Royal”a Lugano, il “Golf & Wellness Reisen 2019” a Stuttgart, l’”Austrian Golf Show 2019” a Vienna, l’”Hanse Golf 2019” ad Amburgo, il “Go Expo Golf 2019” a Helsinki, il “BMW International Open 2019” a Monaco di Baviera, la “Golfmesse – FESPO 2019” a Zurigo, i tornei di beneficenza “Ladies for Ladies 2019” in Svizzera, la gara “Belgian Tourism Golf Club 2019” al Golf & Country Club Oudenaarde, il “Masters Course 2019” al Barsebäck Resort a Löddeköpinge in Svezia, il Förde-Golf-Club e.V. Glücksburg in Germania in occasione della lotteria e cena di gala 2021, la lotteria online “Ferie for Alle” 2021 a Herning in Danimarca 2021, la lotteria per “Golfhome.ch” in Svizzera e in Italia la “Coppa Royal Hotel Sanremo 2017”a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (CO), il “Torneo Royal Hotel Sanremo 2017 e 2018” al Golf Club Carimate di Carimate (CO), la “Coppa Royal Hotel Sanremo 2017” al Circolo Golf Torino – La Mandria di Fiano (TO), la “Coppa Royal Hotel Sanremo 2018” al Golf Club Ambrosiano di Bubbiano (MI), la “Coppa Royal Hotel Sanremo 2018 e 2019” al Menaggio & Cadenabbia Golf Club di Grandola ed Uniti (CO), i trofei al Golf Club Garlenda di Garlenda (SV), le gare con l’”Associazione Arkè Onlus” al Golf Club Le Betulle di Biella, al Golf Club del Cervino a Breuil (AO), al Golf Club Gressoney Monterosa di Gressoney-Saint-Jean (AO) e al Golf Club Courmayeur (AO), la gara “Golf dei Laghi” di Travedona Monate (VA), la “The Mall Sanremo Golf Cup 2019” al Circolo Golf degli Ulivi, il ”Katana Europe Tour 2019 e 2020”, il “Katana Golf e Business 2021” al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, il “Gran Prix Sanremo 2019, 2020 e 2021”al Circolo Golf degli Ulivi, la gara “Golf Club Monticello 2021”a Cassina Rizzardi (CO), il progetto “Donna Green”, il “Trofeo Relais & Châteaux – Coppa Meridiana 2021” al Golf Club Garlenda di Garlenda (SV), di regate internazionali come la “Dragon Cup”, la “Giraglia Rolex Cup”, il “Campionato del Mondo Classe 420” e il “15 Meters Class Trophy 2018” con lo Yacht Club Sanremo, di gare ippiche con la Società Ippica Sanremo e di eventi culturali Marco Sarlo, consulente di direzione, dichiara: «Siamo felici ed orgogliosi di continuare ad essere sponsor dello storico evento golfistico in calendario. Siamo altresì ampiamente soddisfatti di partecipare alle produttive collaborazioni ed iniziative di eccellenza a riconferma dell’interesse e dell’impegno da parte del Royal Hotel Sanremo ad essere promotore e sostenitore di primaria importanza per gli happening sportivi, di intrattenimento e cultura della Riviera dei Fiori con l’obiettivo di dar vita a nuove efficaci azioni sinergiche per il rafforzamento dell’immagine, la valorizzazione e la crescita del territorio in chiave turistica».

Lorenzo Giani, direttore del Circolo Golf degli Ulivi, conclude: «Il Royal Golf Challenge apre ufficialmente la nuova stagione agonistica delle gare con una due giorni tra le più prestigiose del calendario del Circolo Golf degli Ulivi. Siamo particolarmente lieti e fieri di collaborare ormai da tanti anni con il Royal Hotel Sanremo, sinonimo di lusso, eleganza, ospitalità e punto di riferimento per il nostro territorio. Questa significativa sinergia delle nostre strutture consente a nuovi giocatori, soprattutto stranieri, di far scoprire il nostro meraviglioso golf che il prossimo anno festeggerà i 90 anni dalla fondazione».

Immerso nella quiete del suo lussureggiante parco subtropicale con splendida vista sul mare e piscina d’acqua di mare riscaldata realizzata su progetto di Giò Ponti, il Royal Hotel Sanremo è situato a pochi passi dalle spiagge sabbiose e dal centro città con il Casinò e le boutique. Cinque piani accolgono 127 camere e suite esclusive. I tre ristoranti celebrano le innovative creazioni gastronomiche alla scoperta dei sapori autentici della terra e del mare impreziositi dalle eccellenze del territorio. A disposizione inoltre saloni panoramici, sala fumatori, giochi bimbi, terrazza solarium, parcheggio. Al turismo d’affari sono dedicate 5 sale per riunioni da 8 a 300 persone. Per una rigenerante pausa di assoluto relax, la Royal Wellness Spa attende gli ospiti in un’atmosfera di raffinata intimità. Completano infine l’offerta la sala fitness, il campo da tennis e il minigolf. Il “Circolo Golf degli Ulivi” 18 buche dista solo 5 km (tariffe agevolate sui green fee per gli ospiti dell’albergo).

La locandina