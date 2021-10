Rugby ligure, programmati i calendari dei gironi territoriali giovanili: in campo l’Union Riviera

Imperia. Sono stati programmati i calendari dei gironi territoriali giovanili.

Under 15, durante il mese di ottobre si disputeranno tre giornate (9,16, 23) in gara l’Union Rugby Riviera, Province dell’Ovest, Savona, R.C. Spezia, Amatori Genova, CUS Genova e Pro Recco.

Under 17, inizio 10 ottobre con un girone all’italiana con gare di sola andata. In proporzione al numero delle squadre effettivamente partecipanti, per ogni Comitato Organizzatore, sarà definito il numero delle squadre qualificate per la II Fase Interregionale 1 (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardìa) per l’assegnazione del “Trofeo delle Alpi” ed il diritto a partecipare alla III Fase Nazionale per l’assegnazione del “Trofeo Lodigiani”. Le restanti squadre competeranno nella II Fase con le squadre del CR Piemonte, per l’assegnazione della Coppa Interregionale Under 17.

II Fase Interregionale 1: 10 giornate, dal 16 gennaio al 1 maggio 2022.

II Fase Coppa Interregionale: 10 giornate, dal 16 gennaio al 5 giugno 2022.

Le società liguri iscritte sono Amatori Genova, CUS Genova, Province dell’Ovest, Savona, Pro Recco, Union Riviera, R.C. Spezia.

Under 19, inizio 10 ottobre con un girone all’italiana con gare di andata e ritorno. I proporzione al numero delle squadre effettivamente partecipanti, per ogni Comitato Organizzatore, sarà definito il numero delle squadre qualificate per la II Fase Elite (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardìa) per l’assegnazione del “Trofeo delle Alpi” ed il diritto a partecipare alla III Fase Nazionale per l’assegnazione del Titolo Italiano Under 19. Le restanti squadre competeranno nella II Fase con le squadre del CR Piemonte, per l’assegnazione della Coppa Interregionale Under 19.

II Fase Elite: 10 giornate, dal 16 gennaio al 1 maggio 2022.

II Fase Coppa Interregionale: 10 giornate, dal 16 gennaio al 5 giugno 2022.

Le società iscritte sono Amatori Genova, CUS Genova e Pro Recco.

Campionato di Serie C – Girone Territoriale Ligure – stagione sportiva 2021/2022

Sulla base delle indicazioni del Comunicato Federale n°1 del 19 luglio 2021 e n°3 del 6 settembre 2021, si comunicano struttura e calendario del fase di qualificazione del girone territoriale ligure del Campionato

di serie C. Società iscritte: Amatori Genova, Province dell’Ovest, RC Spezia, Savona, UR Riviera. Tutte le squadre iscritte saranno inserite in un girone all’italiana con gare di sola andata.

DATE FASE DI QUALIFICAZIONE: ottobre 17, 24 recupero: 31 novembre 7, 21, 28 recupero: 14 dicembre recupero: 5. Al termine del girone le prime due squadre classificate disputeranno la finale 1°/2° posto in gare di andata e ritorno (andata 12/12, ritorno 19/12 gara di andata in casa della 2° classificata), mentre le restanti tre squadre disputeranno un girone all’italiana con gare di sola andata per definire terzo, quarto e quinto posto (12/12, 19/12, 16/1). In proporzione al numero delle squadre effettivamente partecipanti, per ogni Comitato Organizzatore, sarà definito il numero delle squadre qualificate per la II Fase Interregionale Promozione. Le restanti squadre competeranno nella II Fase con le squadre del CR Piemonte, per l’assegnazione della Coppa Interregionale di serie C. II Fase Interregionale Promozione: 10 giornate, dal 30 gennaio al 15 maggio 2022. II Fase Coppa Interregionale: 10 giornate, dal 30 gennaio al 5 giugno 2022. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario della prima fase.