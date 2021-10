Rt nel caos, mancano i pezzi di ricambio: corse a singhiozzo in tutta la provincia - Riviera24

Sanremo. Continua l’emergenza in Riviera Trasporti. Si contano a decine, ormai, le corse che quotidianamente saltano in tutta la Provincia. A segnalarlo sono gli utenti stessi, vittime, insieme ai lavoratori, dei guai finanziari in cui è sprofondata la storica società del trasporto pubblico locale.

Infatti, a provocare le corse a singhiozzo da una settimana a questa parte, è la carenza di pezzi di ricambio che obbliga decine di corriere a rimare ferme in officina. Di questo periodo se i soldi Rt fatica a trovarli per pagare persino gli stipendi del personale, essi scarseggiano anche per l’acquisto dei ricambi necessari a far circolare un parco mezzi tra i più vetusti d’Italia. In assenza di autobus sostitutivi, non c’è soluzione tampone che possa mitigare la rabbia dei pendolari, spesso sfogata contro gli autisti incolpevoli e inermi di fronte ad un tale scenario.

A complicare il quadro c’è il cronico problema dei vuoti d’organico. Nella sola autostazione di Sanremo sono 15 le unità mancanti, 5 in quella di Ventimiglia, mentre Imperia risulta essere l’unica base della provincia ad avere un sufficiente numero di lavoratori a disposizione. «Ci scusiamo con l’utenza per i disagi arrecati in questi giorni, dovuti a cause che non dipendono da noi», spiegano amareggiati gli autisti in servizio, tra un insulto e un gesto di rassegnazione di chi li incrocia.

«Non mi risulta che manchino i pezzi di ricambio, più probabilmente i disagi sono dovuti alla carenza di personale. Verificherò», commenta il neo presidente della società Giovanni Barbagallo.