Round 8, il sanremese Kevin Liguori quarto in gara A

Sanremo. Il sanremese Kevin Liguori si piazza quarto in gara A. Domenica 24 ottobre presso il circuito di Ottobiano Motorsport viene ospitata la gara di recupero dell’ottavo round di campionato. Per la categoria Rotax Max 125 2t la classifica assoluta piloti è composta da ben 46 drivers, al momento il Toscano Racing riesce a posizionarsi in top10 solamente con un pilota, Michele Milanesi di 26 anni, pavese, che detiene l’8° piazzamento provvisorio. Uno dei motivi per cui sarà importante chiudere al meglio la stagione agonistica è sicuramente la qualificazione ai Mondiali TB Kart previsti in America il prossimo anno.

Il time table del girone di recupero ha visto prima disputare la batteria di qualificazione alle finali, protagonista di nuovo un pilota del TRT che ottiene la pole position, questa volta si tratta del ligure Kevin Liguori di 24 anni. A seguire vengono schierate le due finali, nella A Paolo Tarasco mette a segno un importante sigillo in campionato conquistando il terzo gradino del podio precedendo il sanremese Liguori.

La finale B parte con Il pilota Monzese Stefano Piraneo in 2° posizione, il suo teammate Michele Milanesi scatta dalla 4° casella. Dopo i primi giri il pilota numero 41 cerca il sorpasso sul compagno di squadra ma tra i due avviene un contatto, questo causa la perdita di diverse posizioni a sfavore di Milanesi che lo porteranno fino all’uscita di pista. Da qui la rimonta fino alla 5° posizione dietro a Piraneo. L’atto finale si disputerà il 6 di novembre con l’assegnazione dei Titoli.