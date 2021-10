Ronde notturne, telecamere, sequestro degli alcolici. Scullino scrive il pacchetto sicurezza anti-migranti

Ventimiglia. «Stiamo lavorando per definire la strada da seguire sul tema dei migranti, tra tolleranza zero e accoglienza per chi rispetta le regole e le leggi, prima di tutto del vivere civile». A dichiararlo è il sindaco della città di confine Gaetano Scullino che da un mese ha assunto la piena responsabilità del fenomeno migratorio, in seguito alla ripartizione delle deleghe che comportato la fine della crisi politica all’interno della maggioranza.

Spiega il primo cittadino: «Nello specifico si è prevista la costituzione e il concreto avvio di un’unità di progetto comunale (approvato dalla Giunta del 23/9/2021), trasversale a più uffici, che lavorerà in coordinamento e sinergia con la Prefettura e tutte le forze dell’ordine. L’idea, com’è noto, è stata accolta favorevolmente dal Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale riunitosi lo scorso 16 settembre su proposta del sindaco Scullino.

Le proposte allo studio prevedono nell’ordine: un esponenziale incremento della vigilanza sul territorio, in ore serali e notturne; in aggiunta alle Forze dell’ordine della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, sarà istituito un turno con squadre miste composte da agenti di polizia locale e vigilanti privati, in linea con quanto previsto dalla circolare del Ministro dell’Interno del 16/12/2019 proprio in merito ai servizi di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria.

Ancora, – continua il sindaco Scullino nel rappresentare le novità in materia di sicurezza urbana – la richiesta di finanziamento anticipato, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, dei fondi per del progetto di sicurezza urbana/controllo del territorio che prevede l’installazione di 131 nuove telecamere necessarie per monitorare e sorvegliare la città, ricordando come lo stesso sia stato positivamente valutato dal Ministero dell’Interno, già nell’anno 2020, ma temporaneamente non ammesso a finanziamento e in attesa di nuovi stanziamenti; la Giunta Scullino del 30/09/2021 ha approvato l’integrazione del piano telecamere dopo gli ulteriori suggerimenti delle Forze dell’ordine.

Una maggiore illuminazione dei punti strategici e maggiormente critici del centro cittadino e delle frazioni attraverso l’impianto di non meno nuovi 100 punti luce dedicati, oltre 300 per le strade buie e frazionali. Nuove e più stringenti ordinanze sindacali, di facile applicazione da parte delle forze dell’ordine, volte ad inibire la vendita e il consumo di alcoolici, nonché lo stazionamento in determinati luoghi pubblici nelle ore serali e notturne, prevedendo quale sanzione anche il sequestro delle bevande alcoliche. L’iniziativa è assunta in linea con le richieste delle Forze dell’ordine e in collaborazione con le associazioni di categoria; saranno sottoposte preliminarmente alla Prefettura.

Lo studio di fattibilità volto all’individuazione di uno spazio, lontano dal centro abitato anche frazionale e il più possibile vicino alla frontiera, per la costruzione di un Centro permanente per il rimpatrio (CPR), nel caso in cui venga costruito e gestito dal Ministero dell’Interno oppure di un centro “di transito o di accoglienza”, anche in accoglimento del protocollo d’intesa per la gestione dei flussi migratori già sottoscritto con il Ministero. Quest’ultimo servirà solo per il ricovero dei migranti per il tempo strettamente necessario al successivo trasferimento in strutture di accoglienza ubicate sul territorio nazionale e dovrà essere regolamentato con norme chiare e certe per dare accoglienza esclusivamente a chi ne ha diritto, bisogno, si adegui al comune vivere civile e dichiari di voler rispettare le norme vigenti.

Il potenziamento delle attuali strutture operanti sul territorio per dare reale protezione ai nuclei familiari con minori e ai minori non accompagnati con studio sulle possibilità di temporaneo affido. L’ampliamento della rete tra il Comune e le associazioni del territorio. Il documento programmatico contenente, nel dettaglio, tutte le proposte e le linee d’azione, una volta sviluppato all’interno dell’unità di progetto, sarà, previamente concordato e successivamente approvato dalla Prefettura e dalle Forze dell’Ordine, sentite anche le associazioni di categoria dei commercianti. Immediatamente dopo tutto il consiglio comunale ne sarà accuratamente informato.

Inoltre – conclude Scullino – ci sarà un intervento di controllo molto rigido su alcuni bar e locali serali.Parlerò presto con il nuovo Questore e come sindaco sono pronto a richiedere anche la revoca delle licenze. La maggior parte di questi locali, cinque in tutto, dovranno adeguarsi alle regole o chiudere».