Rivieracqua, il concordato va avanti: la Procura non chiederà il fallimento

Imperia. Nuova udienza questa mattina in tribunale sul concordato di Rivieracqua che ha visto la partecipazione dei pubblici ministeri della Procura.

Stando alle parole del presidente del consiglio di amministrazione del consorzio provinciale Gian Alberto Mangiante, nell’udienza di oggi il passaggio chiave è rappresentato dalle dichiarazioni rese a verbale da parte dei pm Lorenzo Fornace e Enrico Cinnella Della Porta, che per conto della Procura hanno specificato che non saranno i magistrati a chiedere il fallimento della società, sostenendo la bontà della procedura concorsuale in essere.