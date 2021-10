Rivieracqua, il Cda diffida gli ex amministratori: interrotta la prescrizione

Sanremo. In attesa della decisione ultima di competenza dell’assemblea dei sindaci di Rivieracqua, il consiglio di amministrazione del consorzio pubblico provinciale, presieduto dal commercialista Gian Alberto Mangiante, ha deciso, questa mattina, per diffidare gli ex amministratori, così da interrompere i termini di prescrizione per l’attivazione delle azioni di responsabilità.

La decisione è maturata al termine della conferenza dei sindaci imperiesi che, chiamata alle 9 di stamattina per deliberare sulle azioni risarcitorie nei confronti degli ex manager, è andata nuovamente deserta.

Viva soddisfazione per la decisione assunta dal Cda in carica (composto dai consiglieri Rodi e Chiappori) viene espressa dai gruppi consigliari di Liguria Popolare, Lega e Forza Italia. In particolare i consiglieri Andrea Artioli e Daniele Ventimiglia, dei primi due gruppi di opposizione, si erano rivolti pubblicamente ai vertici della società e ai sindaci per chiedere un atto interruttivo dei termini di prescrizione che sarebbero altrimenti scattati ai primi di dicembre.

(Il consigliere Andrea Artioli)