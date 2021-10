Riviera24 cambia volto, un giornale tutto nuovo che si proietta nel futuro

Sanremo. Un giornale tutto nuovo, che parte dall’informazione puntuale e precisa che in questi primi quattordici anni abbiamo sempre garantito ai nostri lettori, ma che si proietta nel futuro grazie alle nuove tecnologie offerte dall’azienda PressCommTech. Da oggi, Riviera24.it, si presenta con una nuova veste sia nella versione desktop che in quella mobile, con una home più intuitiva e snella, capace di contenere ancora più notizie. Un quotidiano ancora più ricco di contenuti e anche più bello, perché anche nell’informazione l’occhio vuole la sua parte.

Con una media di 50mila lettori al giorno, grazie anche alla forte presenza su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Riviera24.it si appresta ad affrontare sfide sempre nuove, come quella di avvicinare i più giovani alla lettura dei quotidiani.

TRENDING TOPICS. Il cambiamento si vede fin da subito: i temi del giorno sono elencati in cima, ancora prima della notizia d’apertura, e vi rimandano a tutti gli articoli su quell’argomento. Poi, dopo una sezione con le notizie “in primo piano” (relativamente simile, almeno a livello strutturale, a quella a cui eravate abituati), iniziano le novità. Lì dove prima il giornale per certi versi “finiva”, oggi comincia.

ARTICOLI PIU’ LEGGIBILI e IMMAGINI PIU’ GRANDI. Le novità sono evidenti anche aprendo un articolo. Ora il testo è più spaziato e leggibile, la foto di copertina è più grande, le fotogallery più immediate e accattivanti, gli articoli correlati messi in evidenza. E di lato trovate dei rimandi immediati alle principali notizie della home e alle ultime della stessa città di cui state leggendo: un modo per proseguire immediatamente la lettura proprio con ciò che può maggiormente interessarvi. A meno che non si tratti di un articolo davvero importante: allora vedrete una grafica “speciale”.

SEZIONI E AREE GEOGRAFICHE. Da oggi il sito è molto più “lungo” e pieno di box tematici nei quali trovare più facilmente le notizie che vi interessano. Eventi, sport, foto, webtv, ma anche box dedicati a politica, cronaca e animali: nella home page troverete le notizie principali di tutto ciò che più vi interessa. Mentre nella barra laterale del giornale, ruoteranno i link con le ultime notizie, il meteo e tante rubriche con interessanti approfondimenti.

INTERAGISCI DIRETTAMENTE CON LA REDAZIONE. La forza è sempre stato nello scambio: di opinioni, di notizie, di idee. Un giornale è l’essenza di questa relazione virtuosa e in questi anni i vostri contributi sono stati determinanti a portare nuovi spunti di discussione. Lo avete fatto attraverso la mail redazione@riviera24.it, che resta un canale aperto h24, così come attraverso la messaggistica dei social network ma abbiamo pensato a qualcosa di più: registrandovi al giornale in pochi secondi, attraverso due tasti appositi che troverete sul footer del quotidiano (la parte più in basso della home page), potrete infatti segnalarci eventi o inviarci foto, video, notizie e lamentele.

Ora, a noi non resta che il compito di aggiornavi con le breaking news della provincia di Imperia, come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare, con passione e determinazione, 24 ore su 24.