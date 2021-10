Imperia. Si è riunito nella storica sede di via Foce ad Imperia il direttivo del Partito Socialista Italiano per fare il punto sulla situazione politica alla vigilia dei ballottaggi nelle amministrative.

All’incontro dell’organismo presieduto dal segretario provinciale Adriano Biancheri hanno partecipato Roberto Saluzzo, Claudio Luppi, Carlo Braganti, Elio Donzella, Carlo Conti, Pierpaolo Ramoino nonché il responsabile nazionale Enti Locali Fabio Natta.

I socialisti hanno innanzitutto ribadito la solidarietà verso la Cgil per gli indegni fatti di Roma, «eventi – dichiara il direttivo del Psi – Federazione provinciale di Imperia – Che rivelano preoccupanti rigurgiti squadristi». In secondo luogo i socialisti imperiesi hanno espresso «grande soddisfazione per il contributo, arrivato anche dalla nostra provincia durante l’estate, per la raccolta delle firme a sostegno del referendum sull’eutanasia legale, depositate a Roma presso la Corte di Cassazione negli scorsi giorni.

Grande obbiettivo di civiltà verso il quale si compie un primo passo che era tutt’altro che scontato≤«.

Sul piano locale «è stato constatato che, purtroppo anche nelle amministrative tenutesi in provincia, l’affluenza dei cittadini alle urne è sempre più ridotta. Ciò accade nei tanti piccoli Comuni dove nonostante l’impegno di Sindaci e Amministratori equiparabili in larga parte a dei volontari, la risposta degli elettori è al disotto delle aspettative».

In prospettiva, per fornire un contributo a ridestare nel cittadino interessi verso la politica, i Socialisti imperiesi proporranno incontri e iniziative tematiche su temi strategici per il nostro territorio. Gestione pubblica dell’acqua, futuro del sistema di raccolta rifiuti e il nodo critico delle infrastrutture, solo per citarne alcuni.

L’iniziativa politica del mondo socialista, che nella provincia di Imperia conta numerosi amministratori in tutto il territorio, sarà anche doverosamente rivolta verso le prossime sfide politiche/amministrative, a cominciare dalle imminenti elezioni del Presidente e Consiglio della Provincia di Imperia.