Ricerca, Piana: «Nuovi studi su fauna omeoterma ed ittica in Liguria con l'Università di Genova» - Riviera24

Genova. La giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Alessandro Piana ha approvato il Piano delle attività 2021-2022 redatto dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) per lo svolgimento degli studi sulla fauna omeoterma ed ittica in Liguria.

«Monitoraggio e aggiornamento – spiega il vice presidente Piana- sono prioritari per il mantenimento dell’equilibrio naturale e per una corretta programmazione legislativa. In particolare il Piano comporterà ulteriori attività di ricerca sulla tutela della fauna ittica, sulla fauna selvatica, in particolare i volatili, e studi per la gestione del daino e del cinghiale che comprendano, per quest’ultima specie, anche la sperimentazione di soluzioni innovative per la riduzione dei danni. Il cofinanziamento regionale su questi progetti ammonta al 70% del totale, vale a dire oltre 67mila euro».