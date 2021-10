Bordighera. La Città delle Palme torna ad avere il suo Palasport. La struttura di via Diaz, la cui gestione temporanea è stata affidata alla società Mysport S.S.D., dalla giornata di ieri è nuovamente aperta al pubblico mentre a partire da lunedì 11 ottobre sarà possibile tornare in vasca.

«Sono stati tanti giorni di lavoro da parte dell’assessore Gnutti e degli uffici – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – . Abbiamo concentrato tutte le nostre risorse per arrivare a questa apertura, la piscina è pronta. É un grosso risultato che darà davvero finalmente la possibilità a tutti gli appassionati del nuoto, della ginnastica, del basket, della pallavolo di poter frequentare il nostro palazzetto», ha concluso il primo cittadino.

«L’idea di cominciare a muoverci in Riviera è un modo per conoscere e aiutare a far crescere questo tipo di realtà – ha dichiarato Enzo Barlocco, presidente della Mysport S.S.D. che gestirà il centro per sei mesi, con possibilità di proroga tecnica di ulteriori tre mesi – . Indubbiamente noi intendiamo far funzionare questo impianto perché deve fornire un servizio, soprattutto le piscine, a 360 gradi sia per chi vuole fare agonismo, sia per chi vuole farsi il bagno, per chi vuole tenersi in forma o anche per chi ha delle disabilità. Noi mettiamo a disposizione di tutti le nostre capacità, intendiamo ovunque siamo di stabilire un rapporto di collaborazione e anche di amicizia con chi già è sul posto perché nessuno come chi lavora sul posto può dirci e suggerirci quello che dobbiamo fare. Qui la collaborazione è cominciata da subito, i tempi erano talmente stretti che siamo riusciti per ora a partire, adesso poi speriamo di migliorare ancora le cose. Il palazzetto è bellissimo, siamo davvero contenti di aver iniziato questo rapporto e poi speriamo di andare avanti, per adesso partiamo».

«In questo impianto ho proprio il cuore avendo giocato a basket per tanti anni, questa è casa mia – ha affermato l’assessore allo Sport Stefano Gnutti – . Di impianti sportivi a Bordighera ce ne sono tanti, questo in particolare mi è molto caro quindi ho spinto con tutte le forze perché riuscissimo a trovare una soluzione, mi fa solo che piacere il fatto di esserci riusciti».

La struttura è stata sanificata nella giornata di ieri e domenica sarà sottoposta ad un nuovo intervento. Gli orari del Palasport saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22, il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13.