Rezzo. Questo pomeriggio il Castello Clavesana di Rezzo ha ospitato l’evento dal titolo “Le Vie del Sale tra Provenza, Liguria e Piemonte”, alla riscoperta in chiave culturale ed economica delle vie di comunicazione più importanti del passato.

Il Comune di Rezzo, in collaborazione con la Commissione Cultura e con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ha ideato l’iniziativa nell’intento di far conoscere e rivalutare anche da un punto di vista turistico questi antichi tracciati, come punto di partenza per progetti futuri in grado di creare sinergie e collaborazioni produttive fra enti e territori.

Molte le autorità politiche, gli storici e gli studiosi che hanno partecipato oggi all’importante evento in è stato possibile assistere alla visita del castello dei Clavesana di Rezzo, la cuii costruzione è stata terminata alla fine del XVI secolo.