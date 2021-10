Restyling Porto Vecchio, tagliati i pini di via Bixio si amplieranno gli scavi archeologici

Sanremo. Con l’ok della sovrintendenza ai beni ambientali all’abbattimento di 4 pini marittimi di via Nino Bixio, l’area delle prospezioni archeologiche è in procinto di ampliarsi. Gli scavi, posizionati di fronte alla scuola Mater Misericordiae e che a breve si estenderanno a tutto il tratto compreso tra corso Mombello e via Gioberti, sono finalizzati a determinare quali reperti si trovano dove verrà realizzato il tunnel stradale che, nei progetti, dovrebbe collegare l’inizio lato mare del corso con il sottopasso della Croce Rossa. Si tratta dell’opera di pubblica utilità dalla quale dipendono i futuri lavori di restyling dell’area del Porto Vecchio che cambierà, nei piani che attendono ancora l’approvazione definitiva, radicalmente il water front matuziano.

Gli scavi, che nel complesso costano alle casse di Palazzo Bellevue circa 140.000 euro, una volta completati appariranno come una sorta di trincea, lunga circa 50 metri e profonda 6, che corre parallela alla strada, nel tratto compreso tra le vie Gioberti e Mombello. Fino ad ora, durante un primo carotaggio, eseguito a circa due metri di profondità, era spuntata la pavimentazione di un palazzo del ‘600, del quale si era già a conoscenza. Ulteriori prospezioni però, eseguite metri più sotto, hanno portato alla luce del vasellame di epoca romano-imperiale, risalente a circa 2000 anni fa. Insieme a quei cocci era stato ritrovato anche del carbone, probabilmente quel che rimane di un antico incendio. Proprio su quel materiale verranno fatte delle verifiche “archeobotaniche”, finalizzate a stabilire l’età precisa del reperto. Di questi test si occuperà il personale dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Si pensa che sotto via Nino Bixio si possa trovare l’abitato di quella che era la Sanremo dell’epoca romana, esteso a macchia di leopardo da piazza San Siro al primitivo porto che coincide con la foce del rio San Francesco. La speranza di chi ha commissionato i lavori è però quella di trovare poco o niente, dal momento che più reperti importanti saltano fuori, più ne risulterebbe compromessa la tempistica dei possibili lavori per la riqualificazione del water front matuziano.