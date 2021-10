Quorum raggiunto, Terzorio ha già il suo sindaco

Terzorio. «Con la scheda che ho appena inserito nell’urna abbiamo ufficialmente raggiunto il quorum del 40% +1, necessario per validare l’elezione in caso di lista unica». Lo ha annunciato il neo eletto sindaco, per il secondo mandato, di Terzorio Valerio Ferrari, 28 anni.

Con la sua lista “Nui tersurin” Ferrari si prepara per altri cinque anni a governare il borgo. Anche se il quorum è stato raggiunto, i seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e domani dalle 7.00 alle 15.00.