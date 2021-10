Pronto soccorso di Sanremo: il ringraziamento di un lettore

Sanremo. Il nostro lettore A.P. desidera ringraziare il personale medico dell’ospedale di Sanremo per l’encomiabile lavoro svolto:

“La famiglia A.P. vuole ringraziare il personale medico e sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per le cure erogate e per l’assistenza prestata al loro famigliare. Un grazie particolare alla Dottoressa Stea ed al Dottor Sanchez per la grande professionalità ed umanità dimostrata che, in un periodo complesso come questo, assumono grande valore”.