Camporosso. Stop per Simone Piana dell’Unione Sportiva Camporosso.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo gli ultimi incontri, validi per il girone A del campionato di Promozione, andati in scena lo scorso 3 ottobre.

Il calciatore del Camporosso è stato squalificato per due gare effettive, non potrà perciò scendere in campo oggi alle 15 contro il Bragno.