Promozione, finisce in parità Bragno – Camporosso

Camporosso. Finisce in parità Bragno – Camporosso, partita valida per la quinta giornata del girone A di Promozione.

Allo stadio Rizzo di Cairo Montenotte, nel pomeriggio, il Bragno si porta in vantaggio grazie al gol di Giusio al 21′ del primo tempo, ma il Taggia riesce a pareggiare grazie alla rete di Arena al 25′ del secondo tempo. Il match finisce così 1 a 1.

La squadra di mister Luci tornerà in campo il 17 ottobre alle 15 per affrontare in casa il Serra Riccò 1971.