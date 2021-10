Primo consiglio comunale per il neo sindaco di Borghetto d'Arroscia, presentata la giunta - Riviera24

Borghetto d’Arroscia. Il 22 ottobre si è riunito il primo consiglio comunale a Borghetto d’Arroscia. Il ventesimo Sindaco per la prima volta nella storia del Comune di Borghetto d’Arroscia è una donna, Angela Denegri.

Nel primo consiglio ha giurato di fronte a una nutrita rappresentanza di concittadini delle sette frazioni, con la giusta emozione ha ricordato l’esempio dei propri genitori, ha ringraziato tutta la cittadinanza per l’alta percentuale di votanti, nonostante la lista unica.

Ha ringraziato la bella squadra di consiglieri che non hanno particolari interessi nel Comune, ma hanno a cuore i bisogni di tutta la cittadinanza e per questo hanno già iniziato a impegnarsi per risolvere le principali criticità. Il programma di governo è nutrito, ma si potrà attuare solo dopo aver verificato dettagliatamente le scarse disponibilità di bilancio.

Ha comunicato che verrà nominato presidente del consiglio Enrico Ferrari, dopo le opportune modifiche dello Statuto. Ha nominato il vicesindaco e l’assessore, rispettivamente Ugo Dallerice e Giancarlo Cacciò. Ha voluto precisare che il metodo di lavoro della squadra sarà di una giunta allargata e per questo ha elencato le deleghe ai rispettivi consiglieri.

Al termine della cerimonia ha voluto salutare il comandante della stazione dei carabinieri di Pieve di Teco, il luogotenente Paolo Vignola, ringraziandolo per la presenza. Ha salutato affettuosamente i concittadini intervenuti numerosi, nel limite della capienza della sala consiliare in ottemperanza alla normativa anti Covid.

Lista deleghe:

Ferrari Roberto :sport, turismo e energie rinnovabili

Guido Gabriele :Volontariato e associazionismo

De Andreis Francesco : Innovazione, tecnologia e marketing

Massa Davide :Fondi comunitari, fondo sviluppo rurale

Ghersi Pietro :Protezione civile , attività produttive

Barone Fabio : Patrimonio attrezzature e mezzi tecnici

Deandreis Flavio :Patrimonio culturale artistico e decoro urbano

Giancarlo Cacciò Rappresentante nell’unione dei comuni alta Valle Arroscia.