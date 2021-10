Primo consiglio comunale a Diano Arentino

Diano Arentino. Primo consiglio elettorale questa sera a Diano Arentino dopo la conclusione delle elezioni e la vittoria della lista ‘Scegli! Le persone al centro‘, capitanata dal neo sindaco Paolo Sciandino.

Senza alcuna obiezione, la prima riunione ufficiale ha deliberato sulle nomine per la giunta comunale e le relative deleghe ad assessori e consiglieri di maggioranza: Serena Valle, vice sindaco e assessore a turismo e manifestazioni; Tiziana Biga,assessore ai lavori pubblici; Chiara Cavalleri, consigliere a sport e comunicazione; Federico Coppa, consigliere al commercio; Delio Gastaldi, consigliere per la cultura; Alessandro Sciandini, consigliere alla sentieristica e al territorio; Luca Serci, consigliere alla digitalizzaione ed Enrico Massetto, consigliere NON eletto, ma che farà comunque parte dell’amministrazione, al bilancio.

Il sindaco, Paolo Sciandino, avrà invece l’assessorato ai servizi sociali.