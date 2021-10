Presidio di Sinistra Italiana domani a Ventimiglia

Ventimiglia. Dopo le diverse iniziative delle settimane scorse che ha visto a Ventimiglia la partecipazione del parlamentare e segretario nazionale di Si-Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, prosegue la mobilitazione per la campagna di raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare per introdurre la Next Generation Tax: una imposta sui ricchi patrimoni e la riduzione delle tasse per il ceto medio e per i molti che sono in difficoltà; una patrimoniale sui grandi redditi per investire sulle nuove generazioni. A pagare sarebbe soltanto il 5 % della popolazione italiana.

L’1% più abbiente possiede il 25% della ricchezza complessiva nazionale, mentre il 60% più povero si deve accontentare del 15%. Un’ingiustizia insopportabile. Un presidio si terrà a Ventimiglia domani sabato 2 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12,30 nella centrale via della Repubblica, per la distribuzione di materiale informativo sulla proposta di legge e per la raccolta delle firme.