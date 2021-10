Sanremo. Consegnati i Premi Semeria nella splendida cornice del Teatro dell’Opera del Casinò. Il Riconoscimento “alla carriera” è stato attribuito allo scrittore e poeta Giuseppe Conte in un importante momento dell’anima” (Giunti) dove il mito è «una forma di conoscenza, un grande apparato di sapere preistorico e immaginoso che riguarda le origini del cosmo e della natura dell’uomo…. E una corretta manutenzione dell’anima può indirizzare verso la propria personale felicità».

La motivazione: Per aver tradotto nelle sue opere e nei suoi poemi dove il linguaggio poetico si innalza alla ricerca di un ideale che riverberi “il male di vivere” nell’elegia della forza del mare , la potenza di un messaggio che da Italo Calvino contraddistingue la Liguritudine a livello internazionale. Poeta saggista e scrittore, esteta e cultore del mito come archetipo di bellezza, in una dimensione tanto originale quanto meditata e vissuta, ha trasferito nei suoi versi e nelle sue narrazioni l’ansia di una continua elevazione dove traspare ,tra le pagine della storia universale e nei Grandi, quello spirito che è soprattutto afflato verso il divino.

guarda tutte le foto 18



Premio Semeria al Casinò

Questa la classifica finale della sezione “Poesia Inedita”

Daniela Puddu – Silloge -Prima classificata

Oreste Toma: – Noci e ceci – Secondo Classificato

Angelo Coco – Geografie parallele – Terzo classificato

Questa la classifica finale della Sezione Narrativa

1)Antonella Grandicelli con l’opera “ Il tempo imperfetto”

2)Giorgio Diaz con l’opera “ Il Chiurlo”

3) Elda Pianezzi Il silenzio della città

Pier Paolo Neggia non ha potuto presenziare per motivi familiari. Sono state attribuite due mezioni d’onore a Eugenio Ripei per la silloge inedita “Fese di taccuino”.

Motivazione: per il drammatico incanto di quel domani uguale a ieri che solo gli splendidi superstiti del massimo possono ancora dominare, combattendo, con il coraggio di non mollare, i pugni dell’aurora e a Ilaria Palomba per “Microcosmo” con la motivazione: “Per il desiderio di voci vuote in città deserte che trasfigurano il microcosmo in cui si perde tra libri accatastati ma anche si riscatta l’essere più autentico. “

Le opere vincitrici verranno pubblicate a cura della casa editrice De Ferrari, la stessa che ha editato il volume “Uno, cento, Mille Casinò di Sanremo” 1905-2015, prestigioso libro che racchiude la storia, l’arte, e l’architettura della casa da gioco.

Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.