Sanremo. Conferiti, con la consueta cerimonia al teatro del Casinò i “Premi San Romolo”, destinati a cittadini matuziani che si sono i a favore della comunità in diversi campi, come imprenditoria, sport, cultura e impegno civile. I riconoscenti verranno assegnati il prossimo 13 ottobre in occasione della festa patronale.

Cittadina benemerita è Cristina Scocchia, originaria di Coldirodi, ex ad di L’Oreal Italia e dal 2017 amministratrice delegata di Kiko Spa, azienda leader nel make up in Italia e in Europa. Amico di Sanremo è Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls. Il Premio per la cultura va a Letizia Lodi, autrice e studentessa del Cassini, laureata in Lettere e filosofia a Genova con il massimo dei voti e dignità di stampa, dal 1989 è dirigente del Ministero dei Beni e delle attività culturali. E’ autrice di oltre 70 pubblicazioni d’arte.

I due Premi per le attività sociali vanno al tenente colonnello Enrico Ciucci, comandante della base logistico-addestrativa di Sanremo e a Ettore Guazzoni, presidente della Croce Rossa di Sanremo, a margine dell’accoglienza dei profughi afgani in fuga dal regime dei talebani. Il Premio per lo sport va ad Amanda Embriaco, la canoista sanremese che ha chiuso la stagione tra le nove più forti al mondo della sua categoria. Dopo un incidente che, nel 2018, ha reso necessario l’amputazione di parte della gamba sinistra, Amanda ha continuato a praticare canoa, nel 2019 ha vinto il titolo italiano in tutte le distanze e ha partecipato i campionati europei, classificandosi al 4° posto. Premio per l’imprenditoria a Pierluigi Catto, che nel 1982 ha creato il Villaggio dei Fiori La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con la Famija Sanremasca.