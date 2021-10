Pontedassio, il museo della pasta diventa realtà. Pronto il bando per l’appalto e fondi in arrivo a fine anno

Pontedassio. Oggi è la giornata mondiale della pasta, celebrata in tutto il mondo come piatto nazionale, al pari della pizza, dell’Italia. La pasta ad Imperia viene associata all’Agnesi, alla nascita e al triste epilogo dell’azienda. Talvolta però la storia ritorna e a Pontedassio, proprio nel nome dell’Agnesi il museo della pasta sta per diventare una realtà.

«Dopo aver individuato la sede ed il progetto, possiamo finalmente dire che entro il mese di dicembre 2021 arriveranno anche i fondi per dare il via ai lavori. E’ notizia di oggi che entro la prossima settimana verrà pubblicato il bando per l’affidamento dell’appalto e i lavori inizieranno di concerto con l’arrivo dei fondi» commenta il sindaco di Pontedassio, Ilvo Calzia.

Un grande passo avanti che vede tornare in provincia di Imperia la sua storia. Il museo a Pontedassio è un ritorno alle origini: il primo piccolo mulino degli Agnesi infatti nacque proprio in questo comune, dove la famiglia viveva.