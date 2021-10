Polisportiva Vallecrosia Academy, Esordienti 2010 e Pulcini 2012 al Trofeo Sporting di Rosta

Vallecrosia. Nuovo impegno nel fine settimana per i giovani calciatori della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy. Gli Esordienti 2010 e i Pulcini 2012 domenica 3 ottobre parteciperanno al 13° Trofeo Sporting di Rosta.

I ragazzi biancorossi saranno impegnati nella fase interregionale under 10 e under 12 del torneo in programma a Pianezza. La fase interregionale dei 2010 domenica mattina parte con tre triangolari e un quadrangolare. La Polisportiva Vallecrosia Academy dovrà affrontare Vigor Milano, Mirafiori e Lascaris Nero. Le partite del mattino, in base ai risultati ottenuti, serviranno a comporre i gironi della seconda fase. Passano solo le prime, che nel tardo pomeriggio saranno impegnate in due finali per conquistare un posto per la fase nazionale del prossimo week end.

Nella fase interregionale dei 2012, i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy in mattinata scenderanno in campo contro Città Giardino Arancio e Cheraschese. I risultati delle partite del mattino determineranno la composizione dei triangolari della seconda fase che andrà in scena nel pomeriggio. Alla fine le prime classificate accederanno alla fase nazionale in programma sabato 9 e domenica 10 ottobre.