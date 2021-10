Pietro Mareri è il nuovo sindaco di Costarainera: «Vogliamo riportare la popolazione in consiglio comunale»

Da ieri Costarainera ha un nuovo sindaco: Pietro Mareri. Con uno scarto di 46 voti diventa primo cittadino dopo uno scontro diretto l’ex sindaco Gandolfo, di cui era vice.

«Una vittoria sofferta, ma un programma basato su obiettivi utili alla collettività. Il nostro obiettivo primario è che il paese sia accogliente, bello e vivibile, che chi viene a trovarci si ricordi di Costarainera. Dobbiamo vivere sul turismo, mantenendo il nostro decoro» commenta Mareri.

Il neo sindaco anticipa inoltre che «le opere avviate dalla precedente amministrazione rimarranno tali, non le stravolgeremo ma se sarà il caso le rivedremo insieme alla popolazione. Quello che fino ad oggi è mancata, è stata proprio la presenza decisionale dei cittadini: vogliamo riportali in consiglio comunale e renderli partecipi».

Sull’avversario ed ex sindaco Gandolfo, Mareri si esprime così: «E’ arrivato un momento nel marzo scorso in cui mi sono reso conto che qualcosa non andava in amministrazione. Ho così deciso di allestire una mia lista e di candidarmi contro Antonello, che era e resta un amico».

La muova amministrazione comunale di Costarainera guidata dal sindaco Mareri, sarà composta da: Amoretti Mattia, Arciuolo Andrea, Brion Carlo, Cozzucoli Vincenza, Della Valle Gabriele, Di Poto Giovanni, Fazzari Michele, Sigismondi Salvio, Succi Vittorio, Vomero Valerio.