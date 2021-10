Pesca, Viviani (Lega): «Serve intervento rapido contro caro-gasolio»

Genova. «L’impennata del prezzo del gasolio rischia di portare al blocco delle marinerie con conseguenze drammatiche per il comparto della pesca e per i consumatori. La Lega chiede al ministro Patuanelli un intervento rapido e deciso per mitigare gli effetti del caro-gasolio. Anche al Parlamento europeo i rappresentanti della Lega hanno presentato una interrogazione alla Commissione per evitare che il programma Ue contro le agevolazioni per i combustibili fossili possa influire ancora più negativamente sul costo finale del carburante. Il settore, già in ginocchio per i regolamenti Ue come la riduzione delle giornate di pesca, rischia lo stop definitivo».

Lo dice in una nota il deputato della Lega Lorenzo Viviani, responsabile dipartimento Pesca.