«Per la risonanza non c’è posto», la lamentela di un cittadino ventimigliese

Ventimiglia. “Non c’è posto”. È quanto si è sentito rispondere un cittadino residente nell’Intemelio che da mesi attende di essere sottoposto a risonanza magnetica:

«Questa è la ricetta per prenotare la risonanza magnetica cervicale datata 14 giugno 2021 – racconta – . Trovo alquanto impossibile, con priorità entro 60 giorni, che con il passare di 120 giorni tutt’ora venga negata perché non c’è posto per farla. Mancanza di personale o mal funzionamento? Attendo una risposta».

Il cittadino si è già rivolto all’Asl a cui ha inviato una mail alla direzione ed è deciso a scrivere al presidente e assessore ligure alla Sanità Giovanni Toti. Rivier