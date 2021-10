Pazza Imperia a fine primo tempo vince 2-0, nel secondo il Derthona ne fa 4

Tortona. Al Fausto Coppi si sfidano i padroni di casa del Derthona, terza forza del campionato, e l’Imperia reduce dal successo casalingo sofferto, quanto importante, contro il Città di Varese. Grandi neroazzurri nel primo tempo con i gol di Giglio su rigore e Coppola. Nella ripresa però c’è solo il Derthona che la ribalta con le reti di Mutti, Gjura, Filip e Luzzetti. Finisce 4 a 2 al Fausto Coppi.

Le formazioni

Derthona: Teti, Gjura, Luzzetti, Galliani (46′ Grieco), Emiliano, Todisco, Saccà (46′ Mutti), Filip, Otélé, Manasiev (93′ Valerio), Procopio. A disposizione: Bertozzi, Casagrande, Brollo, Valerio, Grieco, Akouah, Diallo, Mutti, Imperato. Allenatore: Zichella.

Imperia: Caruso, Mara, Castaldo (59′ Fazio), Petti, Carletti, Montanari, Canovi (7′ De Simone), Giglio, Foti (49′ Kacellari), Coppola, Minasso (73′ Fatnassi). A disposizione: Bova, Gabriele, Comiotto, Fazio, Kacellari, De Simone, Fatnassi, Bacherotti, Cappelluzzo. Allenatore: Ascoli.

Arbitro: Silvio Torreggiani

Assistenti: Gennaro Scafuri e Paolo Roselli

Il tabellino

Derthona 4 – Imperia 2

Marcatori: 15′ Giglio (rig.), 41′ Coppola, 48′ Mutti (D), 68′ Gjura (D), 71′ Filip (D), 83′ Luzzetti (D)

Ammoniti: 45′ Gjura (D), 63′ Giglio, 87′ Emiliano (D)

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata a Tortona

2′ Saccà scappa in velocità ed entra in area, Castaldo provvidenziale chiude in corner

6′ Minasso agisce da prima punta nell’Imperia. Coppola e Foti a suo supporto

7′ Problemi per Canovi. Ascoli costretto subito al cambio, dentro De Simone. Coppola si abbassa sulla linea di centrocampo

11′ Subito De Simone. Riceve da Coppola si accentra e prova il destro, palla alta non di molto

12′ Minasso prova al volo dagli sviluppi di un calcio da fermo. Facile per Teti che blocca centrale in presa

14′ Calcio di rigore per l’Imperia. Palla tesa messa dentro da Petti, batti e ribatti con la palla che rimane lì tra i piedi di Minasso. Spinta sul nove, per l’arbitro non c’è dubbio.

15′ Goool, goool, goool. Non sbaglia il capitano! Beppe Giglio spiazza Teti e manda avanti i neroazzurri. 0-1

21′ Palla insidiosa persa dalla difesa al limite dell’area, Mara ci mette una pezza evitando problemi

29′ Saccà entra ancora pericolosamente in area, ma per fortuna dell’Imperia se l’allunga sul più bello. Rimessa dal fondo

30′ Super occasione per il Derthona. Procopio si invola a tu per tu con Caruso che in uscita bassa è bravissimo a dirgli di no respingendo in angolo

38′ Carletti! Il bolide del 3 su una palla messa fuori dalla difesa di casa dopo un corner, Teti con un gran colpo di reni la alza in angolo

41′ Goool, goool, goool! Il raddoppio dell’Imperia con Fausto Coppola. Foti lotta su un pallone ai 20 metri lo serve a Coppola che trova l’angolo giusto e batte Teti. 0-2

45′ Primo giallo della gara al numero 2 del Derthona Kleto Gjura

47′ Finisce così la prima frazione di gioco. Imperia avanti 0 a 2 sul campo del Derthona. Diverse proteste nel finale della squadra di casa per il cartellino e un contatto in area Imperia

Secondo tempo

1′ Cambi subito per Zichella. Dentro Mutti fuori Saccà, dentro anche Grieco e fuori Galliani

3′ Gol del Derthona! Tiro di Todisco, Caruso la respinge centrale e Mutti appena entrato porta i suoi sull’ 1 a 2 con il tap-in

4′ Fuori Foti dentro Kacellari per Ascoli

9′ Ancora Mutti! Questa volta bella risposta di Caruso che respinge

10′ Problemi per Castaldo che è a terra da un minuto nella propria area

14′ Fuori ora in barella Castaldo, dentro Fazio al suo posto

18′ Ammonito capitan Giglio

23′ Il pareggio del Derthona. Gjura tutto solo sul secondo palo dopo una spizzata di testa batte Caruso. 2 a 2 al Fausto Coppi

26′ Il vantaggio del Derthona. Filip controlla e calcia in spaccata, Caruso la tocca soltanto e la palla termina in rete. La ribaltano i padroni di casa 3 a 2

28′ Fuori Minasso dentro Fatnassi

35′ Procopio scappa a Fazio, ma calcia alto sulla porta di Caruso

38′ 4 a 2 Derthona. Pallone messo dentro dalla destra, Luzzetti sbuca da dietro la schiena della difesa imperiese e sigla il poker

42′ Coppola prova la botta al volo da fuori, palla di poco alta. Ammonito poco dopo Emiliano per un fallo proprio su Coppola

44′ Otélé salta secco Petti e calcia, palla a lato non di molto

45′ Sette di recupero al Coppi dovuti, in larga parte, al problema avuto da Castaldo

48′ Gioco fermo per un problema a Manasiev che lascia il campo a Valerio

53′ Palo del Derthona

54′ Finisce così al Fausto Coppi. Il Derthona la ribalta nella ripresa segnando 4 gol, Imperia bella solo per un tempo