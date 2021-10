Imperia. Passaggio di consegne nella Provincia di Imperia: da questa mattina Domenico Abbo non è più presidente e lascia l’incarico ad interim al suo vice, Luigino Dellerba, fino alle prossime elezioni di dicembre.

Requisito per essere presidente della Provincia è essere sindaco e dalle scorse elezioni, Abbo non è più primo cittadino di Lucinasco.

«Sono 12 le province che su indicazioni del Ministero dell’Interno vedono questo cambiamento, fra cui quella di Imperia. Un quadro di quello che sono stati gli ultimi due anni e mezzo è doveroso, all’interno di una consigliatura che sembrava di passaggio. Abbiamo invece fatto molte cose, forti del fatto che l’Ente ha ristabilito il suo equilibrio finanziario con un miglioramento delle risorse a disposizione. Ringrazio – continua Domenico Abbo– tutto il personale che ha lavorato in maniera forte dimostrando le sue capacità, soprattutto nelle somme urgenze. Ricordo in particolare due fatti: il ponte di Rocchetta Nervina e tutte le opere post alluvione del 2020 sia nella Valle Argentina sia nella Valle Arroscia. Molto è stato fatto anche nell’edilizia scolastica, fra cui il grande finanziamento per l’Istituto Albergiero di Taggia. L’unico bene che siamo stati costretti a vendere è stata la caserma dei vigili del fuoco, che però andrà a costituire un polo di eccellenza per alcune attività di carattere teconologico».

Molti altri gli aspetti che ha voluto ricordare il presidente uscente: la battaglia per Monesi, l’assegnazione dell’oliveto sperimentale, i lavori in corso per il teatro Salvini: «due anni e mezzo intensi per cui ringrazio tutto il consiglio provinciale in cui, anche se ci sono stati momenti di discussione, li abbiamo sempre gestiti in maniera ottimale. Vado via e mi dispiace: è stata un’esperienza straordinaria sia nel rapporto con gli amministratori sia che con i singoli cittadini. Porterò con me il ricordo di tante persone che ho incontrato, questa carica è stata un privilegio» conclude Abbo.

Luigino Dellerba si insedia con un saluto, ricordando le problematiche a cui trovare una soluzione ed alcune novità «Con Domenico abbiamo condiviso un lungo percorso come consiglieri provinciali dal 2015 e in questi ultimi 20 mesi. Rimangono ancora dei problemi importanti come la Riviera Tasporti che seguirò direttamente come presidente. La situazione della provincia a livello nazionale potrebbe cambiare: è notizia di queste ore la predisposizione di una bozza ministeriale sulla rivisitazione che potrebbe riportare le elezioni direttamente agli elettori».

Il prossimo 18 dicembre dicembre i consiglieri dei 66 comuni della nostra provincia eleggeranno il nuovo presidente.