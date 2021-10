Park Tennis Genova, successo per il sanremese Gianluca Mager - Riviera24

Genova. Il Park Tennis Genova affronta domenica prossima, nei campi casalinghi di via Zara a partire dalle 10, la terza giornata del campionato di serie A1.

Quattro punti nelle prime due partite del girone 1, ottenuti dai campioni d’Italia con il pareggio interno contro TC Pistoia (3-3) e la larga vittoria maturata in casa del TC Crema (6-0) grazie ai successi di Pablo Andujar, Gianluca Mager, Alessandro Giannessi e Luigi Sorrentino e ai doppi Ceppellini-Sorrentino e Mager-Andujar.

Prossimo avversario sarà Massa Lombarda, reduce da due sconfitta, l’ultima lo 0-6 interno patito contro Pistoia. L’ultimo incontro contro i ravennati risale alla seconda giornata del campionato 2020, disputato tra luglio e agosto, con l’affermazione del team parkiota con il punteggio di 4-2. Stesso risultato, a Genova, nel 2019, anno in cui si registra fuori casa un perentorio 5-1 ancora a firma del team di capitan Tommaso Sanna.

«Massa Lombarda è al momento all’ultimo posto in classifica ma sulla carta è una squadra forte: il loro miglior giocatore, Zeppieri, è attualmente infortunato e non si sa se recupererà per domenica – afferma Sanna – Hanno comunque giovani in crescita che non vanno sottovalutati. Dovremo stare attenti: per noi è importantissimo ogni singolo incontro anche e soprattutto in vista del match di ritorno con Pistoia con cui probabilmente ci giocheremo la testa della classifica».

Ogni sfida vinta può esser decisiva in chiave girone: «I nostri giocatori conoscono l’importanza di ogni singola partita e lo hanno dimostrato anche a Crema, soprattutto dopo l’acquisizione dei 3 punti, sul 4-0, proprio in visione del testa a testa contro i toscani».