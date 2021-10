Ottimi risultati per lo Yacht Club Sanremo alla quarta prova del Campionato Ligure 420

Sanremo. Si è svolta il 3 e 4 ottobre ben organizzata dal Circolo Nautico Loano la quarta prova del Campionato Ligure 420 con la partecipazione delle squadre dello Yacht Club Sanremo, del Circolo Vele Vernazzolesi, del Circolo Nautico Loano per un totale di 18 concorrenti.

Alto il livello tecnico dei partecipanti con la presenza anche del campione italiano under 17 Cicconetti-Vassallo di Vernazzola. Tre belle e tecniche prove portate a termine sabato con un bel grecale che ha soffiato costante tra i 10 e 14 nodi, una prova sola domenica con un levantino molto leggero con il meteo penalizzato dall’arrivo della grossa perturbazione che ha flagellato la Liguria in questi giorni. Il podio della classifica overall vede meritatamente vincitore, a conferma del suo valore, l’Equipaggio Cicconetti-Vassallo con ben due primi ed un secondo ed un BFD scartato. Ottimi secondi Mugnano-Finke dello Yacht Club Sanremo e con grande soddisfazione del Circolo Nautico Loano ottime terze quindi anche prime femminili Anita Garassini con Camilla Fassio di Loano. Completano i top five Nora Maraglia con Simone Cucatto anche loro di Loano e Ludovica e Bianca Pastorino di Vernazzola.

A questo punto del Campionato dopo 4 regate disputate la classifica generale vede al comando Mugnano-Finke di Sanremo seguiti da Cicconetti-Vassallo e Cavallo-Ferrari. La classifica Under 17 vede sul podio Cicconetti-Vassallo seguiti da Pastorino-Pastorino e Cocchieri-Bono. La classifica femminile vede al primo posto l’Equipaggio Anita Garassini-Caneparo Silvia, seguite da Cavallo-Ferrari e Tiri-Gallo. Dopo 4 regate la ranking overall vede inserite ben 50 barche che si sono alternate nelle varie prove a splendida conferma della buona idea del Campionato Ligure messa in atto dalla classe 420 con i dati molto positivi per lo sviluppo della classe di ben 32 under 17 iscritti e 17 equipaggi femminili. Prossimo appuntamento il 23-24 ottobre a Genova alla Coppa Poggi dello Yacht Club Italiano.