Nuovo trattorino tagliaerba per la manutenzione del campo Zaccari: i ringraziamenti della Polisportiva Vallecrosia Academy

Vallecrosia. Nuovo trattorino tagliaerba alla Polisportiva Vallecrosia Academy per la manutenzione del campo “Zaccari”.

La società desidera ringraziare le amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione dei quattro Comuni (Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia) a cui spetta la gestione del complesso sportivo “Zaccari” a Camporosso, che, insieme ad alcune realtà, hanno riconosciuto un generoso contributo alla Polisportiva Vallecrosia Academy per l’acquisto di un trattorino tagliaerba professionale utilizzabile per la manutenzione ordinaria del campo in erba “Zaccari A”.

Da sempre la Polisportiva si occupa della cura del campo e in particolare del manto erboso e con l’ausilio di tale attrezzatura le operazioni saranno sicuramente meno complicate e dispendiose sia in termini di tempo che di denaro.