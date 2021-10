Nuovo innesto nell’Imperia: arriva Alessio Petti

Imperia. La Ssd Imperia è lieta di comunicare l’accordo sportivo per la stagione 2021-2022 con Alessio Petti.

Nato a Imola il 29 marzo 1991 è un difensore centrale di piede sinistro e sicuro affidamento. Negli ultimi anni ha infatti vinto diversi campionati, tra cui l’ultimo nel girone G di serie D con il Monterosi. In carriera conta ben 222 presenze e 7 gol tra serie B, C1, C2 e D. Di queste oltre 100 nei vari campionati di C. Esordisce tra i grandi in B con la maglia del Cesena dove, nella stagione 2009-2010, ha collezionato due presenze. Poi C2 con Bellaria Igea Marina, C1 con il Foligno e ancora C2 con la stessa maglia. Poi Alma Juventus Fano, Torrecuso, Maceratese, Gubbio, Rimini Calcio e appunto Monterosi.

Ad Alessio tutta la società augura le migliori fortune con la squadra neroazzurra. Ssd Imperia comunica inoltre che alla ripresa, dopo la gara di Asti, si aggregheranno al gruppo altri due nuovi innesti: l’attaccante Pierluigi Cappelluzzo e il centrocampista Andrea Montanari, ex compagno di squadra al Monterosi proprio di Alessio Petti.