Mondiali Coastal: Liguria cinque volte finalista in Portogallo

Buoni piazzamenti nelle finali A per la Liguria remiera ai Mondiali Coastal ospitati nel fine settimana da Oeiras (Portogallo). I club nostrani si sono presentati in forza, con ben 11 equipaggi, all’attesissima rassegna remiera e non hanno certamente sfigurato.

Il singolista Riccardo Delfino (SC Santo Stefano a Mare) ha raggiunto l’ottava posizione, Giovanni Cambiaso (GS Speranza) ha concluso la sua avventura insieme a Salvatore Giardino (CUS Pavia) al diciottesimo posto.

Ben tre equipaggi liguri nella finale del quattro di coppia con timoniere maschile. E’ decimo l’equipaggio della SS Murcarolo di Alessandro Traversone, Pietro Sitia, Tommaso Cerruti, Enrico Perino e timoniere Fabio Siracusa, tredicesimo quello del Rowing Club Genovese di Edoardo Marchetti, Federico Garibaldi, Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giacomo Costa e timoniere Alessandro Calder, e quattordicesimo il quartetto del GS Speranza, Tommaso Molinari (CUS Pavia), Francesco Molinari (CUS Pavia), Edoardo Rocchi, Alessio Bozzano e Giacomo Bertagna al timone. Ucraina campione mondiale di specialità davanti a Repubblica Ceca e Gran Bretagna.

Per il Mondiale di Coastal Rowing appuntamento nel 2022 con l’edizione che sarà ospitata in Galles, a Saundersfoot, insieme al Mondiale di Beach Sprint.