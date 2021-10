Molini di Triora, auto si cappotta a Gavano: mobilitazione di soccorsi

Molini di Triora. Nel pomeriggio sono scattati i soccorsi per un uomo di 59 anni rimasto ferito in un incidente automobilistico in località Gavano di Molini di Triora. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando, finendo in una scarpata. L’auto si è poi cappottata.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 con i vigili del fuoco, allertati anche gli uomini del Socalp.

La centrale operativa ha inoltre richiesto l’intervento dell‘elisoccorso, che si è alzato in volo da Cuneo,per accompagnare il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento non si hanno altre notizie.