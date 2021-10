Mercato immobiliare, a Imperia comprare casa costa di più ma si spende meno per l’affitto

Genova. Nel terzo trimestre del 2021 fa bene il mercato immobiliare ligure: sia i canoni di locazione che i prezzi richiesti da chi vende casa sono cresciuti di oltre un punto percentuale. È questa la principale evidenza dell’Osservatorio di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, sul mercato residenziale della regione nel primo trimestre 2021. A settembre 2021 il prezzo medio per acquistare casa in Liguria è stato pari a 2.521 euro/mq mentre i locatori hanno richiesto in media 8,9 euro al metro quadro.

Guardando al comparto delle compravendite il trend al rialzo accomuna tutti i capoluoghi di provincia, e l’unica città con valori lievemente in perdita è Genova dove, comunque, la discesa dei prezzi non supera il punto percentuale. La città in cui comprare casa costa di più è Imperia (2.030 euro al mq), anche se il costo è inferiore alla media regionale (2.521 euro/mq) in quanto quest’ultima è condizionata dai prezzi molto più alti nelle province. La provincia di Savona registra ancora una volta i costi più alti della regione sia per le compravendite (3.735 euro/mq) che per le locazioni (12,7 euro/mq) e una crescita importante dei valori percentuali in entrambi i casi, con un aumento di addirittura 6,4 punti nel mercato delle locazioni.

Nel comparto delle locazioni insieme alla provincia di Savona, anche quella di La Spezia fa un balzo in avanti di quasi 3 punti percentuali e in generale si assiste ad un mercato in crescita con poche eccezioni. Solo nelle città di Genova (-0,3%), Imperia (-1,1%) e La Spezia (-0,7%) si riscontra un mercato immobiliare a segno meno e se gli imperiesi sono gli abitanti che spendono di più per acquistare casa nella regione, allo stesso tempo risultano quelli che spendono meno per l’affitto con un costo medio di 7,8 euro al metro quadrato.

Seguono tabelle:

Di seguito la tabella con l’Osservatorio sul mercato residenziale della Liguria, riferito all’andamento dei prezzi di vendita richiesti:

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi LIGURIA Genova comune 1.551 € -0,6% -1,5% -2,2% -3,5% provincia 2.840 € 1,4% 1,0% 0,1% -0,9% Imperia comune 2.030 € 2,3% 5,7% 4,8% 3,3% provincia 2.827 € 0,1% 0,6% -0,6% -1,2% La Spezia comune 1.887 € 0,8% 1,3% 1,4% 0,5% provincia 2.443 € 0,5% -1,8% -3,6% -4,2% Savona comune 1.946 € 1,2% 1,1% 1,6% 2,6% provincia 3.735 € 1,8% 2,8% 1,6% 2,1% Regione Liguria € 2.521 1,2% 1,5% -0,2% -0,1%

Fonte: Osservatorio Immobiliare.it

Di seguito la tabella con l’Osservatorio sul mercato residenziale della Liguria, riferito all’andamento dei canoni di locazione richiesti:

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi LIGURIA Genova comune 7,8 € -0,3% 0,6% 1,9% 2,1% provincia 9,7 € 1,2% 8,1% 6,7% 1,3% Imperia comune 7,6 € -1,1% -4,7% -3,9% -4,1% provincia 11,5 € 1,8% 7,1% 6,7% 3,9% La Spezia comune 8,2 € -0,7% -2,1% -3,4% -4,4% provincia 9,5 € 2,9% 4,0% 2,8% 2,1% Savona comune 8,0 € 1,4% 1,0% 1,2% 3,4% provincia 12,7 € 6,4% 15,3% 14,3% 4,8% Regione Liguria 8,9 € 1,6% 4,5% 4,3% 2,5%

Fonte: Osservatorio Immobiliare.it