Martina Rossi, pg Cassazione chiede di bocciare i ricorsi degli imputati

Imperia. Il procuratore generale di Cassazione Elisabetta Ceniccola ha chiesto di rigettare i ricorsi di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, imputati nel processo per la morte della ventenne imperiese Martina Rossi, deceduta il 3 agosto 2011 cadendo da un balcone a Palma di Maiorca, dove si trovava in vacanza con alcune amiche, nel tentativo di fuggire dai due giovani. Lo riporta l’Ansa.

In serata è attesa la sentenza per i due trentenni aretini che il 28 aprile scorso nell’appello bis tenutosi a Firenze erano stati condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. L’udienza proseguirà con le arringhe degli avvocati.

“Quello di Martina Rossi non fu un suicidio” ma “il tentativo di fuggire ad una violenza di gruppo”, come stabilito dalla Corte d’appello di Firenze: ne è convinta la pg di Cassazione Elisabetta Ceniccola, che al processo per la morte della studentessa ha chiesto la conferma della condanna dei due trentenni aretini Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni.