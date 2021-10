Maltempo, Toti: «Regione Liguria pronta ad aiutare Sicilia e Calabria» - Riviera24

Genova. «Esprimo a nome mio e di tutta la Liguria profondo cordoglio al presidente Musumeci e al sindaco di Scordia Barchitta per la tragedia che ha colpito la comunità. Siamo vicini a tutta la popolazione siciliana colpita in queste ore da un’ondata di terribile maltempo, che ha provocato ingentissimi danni. Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione anche in Calabria e siamo a disposizione per aiutare quei territori a fronteggiare l’emergenza». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’uragano che ha colpito il sud Italia.