L'onorevole Traversi: «Soddisfatto per la messa in sicurezza dell'Aurelia bis Sanremo – Ventimiglia» - Riviera24

Ventimiglia. «Sono molto soddisfatto dell’approvazione dell’emendamento a prima firma del collega Rixi per la messa in sicurezza della Aurelia bis Sanremo – Ventimiglia» – dichiara l’onorevole Roberto Traversi, ex sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, oggi in Commissione trasporti.

«Nella mia visita al sindaco di Sanremo Biancheri del 22 giugno 2020 insieme all’allora ministra Paola De Micheli avevamo assicurato l’impegno ad affrontare questo tema, l’emendamento chiede di assegnare all’Anas i fondi per la messa in sicurezza dell’Aurelia bis nel tratto compreso tra Sanremo e Ventimiglia (in particolare la variante di Sanremo, il tratto Sanremo-Bordighera e quello Bordighera-Ventimiglia). L’approvazione dell’emendamento dimostra come, se si rappresentano gli interessi del territorio e si lavora con unità di intenti, i risultati sono più semplici da raggiungere».