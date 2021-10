L’Imperia sconfitto dal Chieri allo stadio De Paoli

Imperia. Terza giornata di Serie D 2021/2022 per l’Imperia che sfida la prima della classe, a punteggio pieno due vittorie nelle prime due, Chieri. Allo stadio De Paoli i padroni di casa si impongono per 3 a 0, infliggendo ai neroazzurri la prima sconfitta stagionale in campionato. A segno Marras, Benedetto e Sbarbati.

Le formazioni

Chieri: Edo, Benedetto, Ciccone, D’Iglio, Conrotto, De Letteriis, Balan (68′ Lala), Alvitrez (83′ Bianco), Ponsat (70′ Sbarbati), Bove (60′ Corsini), Marras (79′ Calò). A disposizione: Boschini, Fioccardi, Garello, Calò, Lala, Corsini, Gerbino, Bianco, Sbarbati. Allenatore: Didu.

Imperia: Lacirignola, Fazio, Mara, Castaldo, Carletti (55′ Bacherotti), Canovi, Di Lauri, Giglio, Coppola, Fatnassi (55′ De Simone), Cassata. A disposizione: Bova, Gabriele, Garibbo, Comiotto, Bacherotti, Kacellari, De Simone, Grazhdani, Tallevi. Allenatore: Cortellini.

Arbitro: Francesco Lipizer

Assistenti: Mattia Salviato e Domenico Luccisano

Il tabellino

Chieri 3 – Imperia 0

Marcatori: 8′ Marras (C), 64′ Benedetto (C), 78′ Sbarbati (C)

Ammonizioni: 49′ Carletti, 58′ Conrotto (C)

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata a Chieri

7′ Palla insidiosa messa dentro dal Chieri, bravo Fazio a pulire l’area di testa

8′ Chieri in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Marras batte a rete da pochi passi. 1 a 0

10′ Ancora Chieri pericoloso in ripartenza con Ponsat che calcia alto sopra la porta di Lacirignola

12′ Ponsat! Grande occasione per il raddoppio Chieri. Lacirignola para in corner

16′ Occasione per l’Imperia. Su calcio d’angolo Castaldo salta più alto di tutti, Edo risponde presente con una bella parata

21′ Chance per Marras in contropiede, tiro alto

33′ L’Imperia prova ad alzare il proprio baricentro, ma rischia in contropiede

44′ Punizione tagliata dalla sinistra di D’Iglio, Lacirignola ci mette i pugni e respinge

46′ Finisce così il primo tempo. Chieri in vantaggio 1 a 0 grazie al gol, dopo otto minuti, del giovane Marras

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi per i due tecnici

2′ Primo tiro della ripresa dell’Imperia. Canovi a lato della porta di Edo

4′ Carletti è il primo ammonito della gara. Trattenuta su Marras

6′ Traversa Chieri. Testata in tuffo di De Letteriis che si stampa sul legno lungo a Lacirignola scavalcato

10′ Doppio cambio Imperia. Dentro Bacherotti e De Simone, fuori Carletti e Fatnassi

11′ Ponsat! Lacirignola in tuffo respinge in corner

13′ Ammonito Conrotto. Fallo su capitan Giglio

15′ Fuori Bove dentro Corsini, primo cambio anche per i padroni di casa

18′ Corsini impegna Lacirignola che mette in angolo

19′ Il raddoppio del Chieri. Ancora dagli sviluppi di un corner la palla arriva a Benedetto che calcia a rete trovando l’angolo. 2 a 0

23′ Fuori Balan dentro Lala

25′ Fuori Ponsat, dentro Sbarbati

28′ Chance per il tris del neoentrato numero 20 che calcia da centro area, la difesa neroazzura devia in angolo

33′ Terzo gol del Chieri. Sbarbati su bel cross di Ciccone batte Lacirignola di testa. 3 a 0

34′ Marras fuori, Calò dentro

38′ Ultimo cambio Chieri. Esce Alvitrez, entra Bianco

42′ Gran punizione di Di Lauri e bella risposta del portiere del Chieri

45′ Tre minuti di recupero

48′ Finisce così Chieri 3 – Imperia 0

Le dichiarazioni post gara di mister Paolo Cortellini e del difensore neroazzurro Gigi Castaldo: «Una giornata storta per noi – spiega Cortellini. Abbiamo preso gol pronti via e la cosa ci ha buttato un po’ giù. Purtroppo abbiamo fatto una partita sotto ritmo, l’opposto di quello che avremmo dovuto fare e che eravamo riusciti a mettere in campo con la Lavagnese. Ora ci rimetteremo subito al lavoro per riprenderci.

Ho provato a inserire De Simone nella ripresa, ma non siamo riusciti a incidere. Nel primo tempo un po’ di costruzione l’avevamo fatta. Loro sono una buona squadra e dopo il vantaggio ci hanno aspettato e gestito la partita come volevano. C’è dispiacere, ma cercheremo di lavorare duro da lunedì per farci trovare pronti con il Novara. Ringrazio i tifosi che anche oggi in trasferta ci hanno sostenuto».

«Dispiace molto perché venivamo da una bella prestazione e avremmo voluto proseguire su quella strada – dice Castaldo – . Abbiamo preso due gol su palle inattive e dobbiamo lavorare tanto su questo perché non sono i primi. Non demoralizziamoci perché di fronte avevamo una signora squadra, faccio i complimenti al loro mister. Ci abbiamo provato, ma sul 2 a 0 sono stati bravi a gestirla come avevamo fatto noi con la Lavagnese. Ho avuto anche io una buona occasione di testa sull’1 a 0, ma purtroppo non è entrata.

Con il Novara ripartiremo con la consapevolezza di essere una squadra giovane che deve migliorare sui punti deboli e continuare a insistere sui concetti forti. Per fortuna giochiamo subito una partita importante e abbiamo l’occasione per rifarci. Ringraziamo i tifosi per la loro presenza, a nome di tutta la squadra, anche qui a Chieri. Non ci fanno mai mancare il loro affetto».