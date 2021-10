L’Imperia congeda mister Paolo Cortellini. Arriva Nicola Ascoli?

Imperia. Da oggi Paolo Cortellini non è più l’allenatore della prima squadra dell’Imperia. Lo comunica la società con una breve nota stampa dove si spiega che: «La decisione non nasce per ragioni di carattere tecnico, ma è dovuta all’ingresso in società di nuove forze che, in accordo con la dirigenza neroazzurra, hanno deciso di puntare su una guida tecnica di loro conoscenza e fiducia».

Le “nuove forze” citate sono sicuramente da indentificarsi in Marco Del Gratta, ex patron di Sanremese ed Argentina. Il che fa presupporre che la “guida tecnica di loro conoscenza e fiducia” possa essere quasi certamente Nicola Ascoli: l’allenatore che ha portato alla storica qualificazione ai play off di Serie D la compagine rossonera armese, per poi prendere in mano anche le redini della Sanremese.