Lilt, mese rosa: Inner Wheel Sanremo propone tre giornate gratuite di screening

Sanremo. Continuando le iniziative del mese rosa promosse dalla Lilt Sanremo per la diagnosi dei tumori mammari, l’Inner Wheel Sanremo propone tre giornate gratuite di screening dedicate all’esame e all’autopalpazione del seno per le donne tra i 18 e i 50 anni.

Le visite effettuate da uno specialista senologo avverranno nel mese di novembre presso la sede LILT di Sanremo in corso Mombello 49.

Per prenotazioni e informazioni telefonare dal lunedì al mercoledì dalle 18 alle 20 al n. 333 7777269.