Liguria, riparte il tour virtuale di #cuoriconnessi per sensibilizzare studenti su bullismo e cyberbullismo

Genova. Il tour di #cuoriconnessi, nato dal progetto di Unieuro e Polizia di Stato per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sul tema del bullismo, del cyberbullismo e all’uso corretto della tecnologia, riprende gli incontri virtuali con le scuole medie e superiori. Gli appuntamenti si terranno durante l’orario scolastico (dalle 9 alle 9.50) e i temi di ogni singola tappa saranno tratti, secondo le età delle classi coinvolte, da un racconto del libro “#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che parte stai?”, scritto da Luca Pagliari e disponibile gratuitamente in versione digitale all’indirizzo https://www.cuoriconnessi.it/libro/

Il format virtuale, molto apprezzato nelle edizioni di primavera, verrà mantenuto e darà la possibilità agli studenti, durante la diretta, di interagire attraverso domande e riflessioni con Luca Pagliari e alcuni rappresentanti di Polizia di Stato. Per partecipare all’appuntamento online le scuole dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito www.cuoriconnessi.it e, attraverso un link, potranno collegarsi al canale Youtube di #cuoriconnessi dalle aule di tutta Italia, per un confronto su temi di grande attualità: dalle fake news agli haters, al cyberbullismo solo per citarne alcuni, con un linguaggio semplice e diretto.

Ancora una volta Unieuro ribadisce il suo impegno nel progetto, nato per creare un rapporto di fiducia e dialogo, fondamentale per combattere ogni forma di prevaricazione connessa all’uso distorto della rete.