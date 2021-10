Liguria, oltre un milione di euro per il ripascimento delle spiagge e la difesa della costa - Riviera24

Genova. Regione Liguria ha stanziato oltre un milione di euro per il ripascimento stagionale delle spiagge, manutenzione straordinaria di opere marittime esistenti e progettazioni di difesa della costa. Lo comunica l’assessore regionale e coordinatore del Tavolo Nazionale sul Demanio Marittimo Marco Scajola.

«Abbiamo deliberato lo stanziamento di oltre un milione di euro per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti, quali pennelli o scogliere, di ripascimento stagionale delle spiagge, progettazioni di opere di difesa della costa – spiega l’assessore Marco Scajola, che prosegue – Opere fondamentali per la tutela e valorizzazione del nostro litorale. Per andare in contro alle esigenze esposte dai Comuni, già pesantemente gravati dalla situazione pandemica, garantiamo una maggiore flessibilità sia nei tempi di esecuzione, sia in quelli di rendicontazione, infatti le opere dovranno essere eseguite prima della prossima stagione balneare».

Contributo 2021:

GE ARENZANO 21.613,11 €

GE BOGLIASCO 5.529,12 €

GE CAMOGLI 4.333,63 €

GE CHIAVARI 22.572,64 €

GE COGOLETO 22.053,55 €

GE DEIVA MARINA 2.532,54 €

GE GENOVA 95.654,52 €

GE LAVAGNA 28.699,50 €

GE MONEGLIA 15.541,30 €

GE PORTOFINO 920,21 €

GE RAPALLO 18.962,59 €

GE RECCO 8.714,46 €

GE SANTA MARGHERITA L. 26.505,16 €

GE SESTRI LEVANTE 28.015,24 €

GE SORI 5.914,50 €

GE ZOAGLI 2.501,10 €

IM BORDIGHERA 29.139,94 €

IM CAMPOROSSO 1.997,72 €

IM CERVO 6.331,35 €

IM CIPRESSA 2.147,15 €

IM COSTARAINERA 707,85 €

IM DIANO MARINA 29.352,30 €

IM IMPERIA 38.302,70 €

IM OSPEDALETTI 19.222,14 €

IM RIVA LIGURE 9.972,86 €

IM S. BARTOLOMEO AL M. 10.200,95 €

IM S. LORENZO AL M. 13.457,07 €

IM SANREMO 86.515,35 €

IM S. STEFANO AL M. 15.910,96 €

IM TAGGIA 8.336,93 €

IM VALLECROSIA 7.338,07 €

IM VENTIMIGLIA 32.309,55 €

SP AMEGLIA 7.668,41 €

SP BONASSOLA 5.710,01 €

SP FRAMURA 6.213,38 €

SP LERICI 18.152,49 €

SP LEVANTO 6.944,82 €

SP MONTEROSSO 6.787,52 €

SP PORTO VENERE 50.249,69 €

SP RIOMAGGIORE 9.320,06 €

SP VERNAZZA 1.250,54 €

SV ALASSIO 35.015,12 €

SV ALBENGA 21.086,15 €

SV ALBISOLA SUPERIORE 8.384,12 €

SV ALBISSOLA MARINA 6.693,14 €

SV ANDORA 17.373,86 €

SV BERGEGGI 11.986,31 €

SV BORGHETTO S.S. 10.649,25 €

SV BORGIO VEREZZI 11.191,94 €

SV CELLE LIGURE 19.434,49 €

SV CERIALE 28.793,88 €

SV FINALE LIGURE 41.661,07 €

SV LAIGUEGLIA 24.672,60 €

SV LOANO 42.683,53 €

SV NOLI 13.394,15 €

SV PIETRA LIGURE 21.054,69 €

SV SAVONA 29.053,43 €

SV SPOTORNO 16.382,86 €

SV VADO LIGURE 8.289,74 €

SV VARAZZE 25.105,18 €

TOTALE 1.126.508,49 €