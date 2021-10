Le nomine nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, i nuovi parroci e i trasferimenti

Sanremo. In arrivo un periodo di cambiamenti in alcune comunità della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, per le quali sono stati individuati nuovi parroci e sacerdoti. Le nomine del vescovo Antonio Suetta, sono state rese note in questi giorni.

Don Giuseppe Puglisi è stato nominato Parroco a San Bartolomeo in Sanremo, terminando l’ufficio di “Rettore del Santuario Diocesano della Madonna della Costa”.

A guidare la parrocchia di Maria Ausiliatrice in Vallecrosia sarà Don Karim Madjdj, salesiano.

Il vescovo ha inoltre accettato le dimissioni, per motivi di salute, presentate a Riva Ligure da Don Piero Lanza, nominato al contempo parroco emerito della comunità. A guidare la parrocchia di San Maurizio Martire sarà quindi Don Yobani (Don Giovanni) Vergel Arias, proveniente dalla parrocchia di Dolceacqua.