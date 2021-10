Lavori sulla Croce della Parà, Lega soddisfatta: «Pieno appoggio»

Sanremo. «Come gruppo Lega non possiamo che essere soddisfatti di apprendere che l’amministrazione comunale ha finalmente deciso di avviare i lavori sulla strada Croce della Parà, ribattezzata la strada delle promesse mai mantenute». Ad intervenire è il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale Daniele Ventimiglia.

«Come partito abbiamo sempre sostenuto con fermezza il completamento e il rifacimento totale di questa strada che da oltre trent’anni i residenti di Verezzo attendono. Anche se si tratta di una via di collegamento periferica, i lavori sulla Croce della Parà restituiranno dignità a tante famiglie che vivono nelle frazioni di Sanremo. Come Lega abbiamo sempre votato a favore dell’intervento pubblico, appoggiando la scelta di inserire il progetto nel piano triennale delle opere pubbliche. Per una volta non possiamo che essere d’accordo con l’amministrazione Biancheri che ha avuto il coraggio di investire somme importanti per rimediare a un problema sottovalutato da decenni», conclude Ventimiglia.

Nel progetto definitivo, a firma dell’ingegner Dario Sacco, è prevista l’asfaltatura della carreggiata (attualmente una distesa di pietre e terra), l’istallazione di tutti i sottoservizi (fognatura, acqua e corrente elettrica) e la realizzazione dei canali di raccolta delle acque meteoriche. Il bando di gara è in fase di predisposizione. L’inizio dei lavori previsto entro fine anno.

(Daniele Ventimiglia)