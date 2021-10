Sanremo. Relazione dell’ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar presso il Rotary Club Sanremo Hanbury. Una serata particolarmente impegnativa che il dinamico presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury Giotto Guglielmi con la collaborazione dell’Associazione Culturale Italia Israele di Ventimiglia ha allestito presso il ristorante dell’Albergo Belsoggiorno.

«Più che una conviviale si respirava aria di convegno, con un via vai di gente che chiacchierava tra loro, ed una nutrita presenza di forze dell’ordine. Finalmente con un po’ di ritardo il presidente prende la parola per salutare tutti i convenuti e l’ospite d’onore e rivolgere un particolare ringraziamento alla signora Maria Teresa Anfossi, presidente dell’Associazione Culturale Italia – Israele di Ventimiglia, che ha collaborato fattivamente alla buona riuscita della serata. La signora Anfossi prende la parola per illustrare brevemente l’attività che la sua associazione svolge a favore del popolo ebraico contro l’antisionismo e l’antisemitismo» – fa sapere il Rotary Club Sanremo Hanbury.

Foto 2 di 2



«Era presente anche una rappresentanza dell’analoga Associazione di Savona che ha colto l’occasione per illustrare anche le loro attività a favore di Israele. Riprende quindi la parola il presidente Giotto che dà quindi lettura di un ricco curriculum dell’oratore per poi concedergli la parola. L’intervento dell’ambasciatore (un’ora circa) è stato particolarmente seguito da tutti gli uditori ed è sembrato più una relazione su cui dibattere che non una chiacchierata. Ha fatto un’analisi socio – politica dell’intera area del M.O. con i vari interessi economici che coinvolgono i paesi ivi esistenti e le varie anime religiose e tribali che spesso confliggono tra loro. Assai approfondita poi l’esposizione dell’attuale situazione creatasi nell’area M.O. dopo i recenti accordi tra Israele ed i Paesi del Golfo» – racconta il Rotary Club Sanremo Hanbury.

«Merita una nota particolare l’osservazione dell’oratore relativa al ruolo che la Liguria ha svolto nella storia dell’esistenza dello stato di Israele. Infatti nel 1920 si tenne a Sanremo la Conferenza delle nazioni dove venne posata la prima pietra dello stato di Israele nel territorio della Palestina e successivamente dopo la seconda guerra mondiale dai porti Liguri (Genova – La Spezia – Savona – ed altri minori) partivano navi che trasportavano le famiglie di ebrei in Palestina. Altre interessantissime osservazioni con riferimenti anche culturali – religiosi si sono susseguite con un italiano non sempre corretto ma molto efficace e colorito. E’ rimasto un rammarico per l’assenza di tempo per poter porgere domande e curiosità che certamente tanti di noi avevano in serbo. Un lungo applauso ha chiuso l’intervento» – dice il Rotary Club Sanremo Hanbury.