La trentottesima edizione del Campionato Invernale West Liguria prende il via con il Trophee Grimaldi

Sanremo. Riprende dopo un anno di stop il Campionato Invernale West Liguria, giunto alla sua trentottesima edizione, nel weekend dal 15 al 17 ottobre. Ben quasi quaranta equipaggi iscritti e tre flotte Orc & Irc, Racing Club e Libera.

Molto alto il livello soprattutto nella classe ORC A dove 2 nuovi Ceccarelli 50, due Solaris 44 e i soliti Swan 45 si contenderanno il titolo insieme al nuovo J112 Pingone di Mare IIII. Prima prova su tre giorni, il Trophee Grimaldi unisce la città rivierasca con il nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia e il Principato di Monaco.

Questa ormai tradizionale apertura del West Liguria si annuncia ricca di novità sportive e mondane: in tutti i porti le imbarcazioni verranno accolte da cocktail o cene per il piacere di tutti i partecipanti ed i nuovi percorsi metteranno alla prova le barche in competizione.

Lo Yacht Club Sanremo non si riposa: tra 10 giorni arriveranno in mare i Dragoni con l’Italian Grand Prix & European GP Finals, regata di altissimo livello tecnico che vede la partecipazione di atleti di ben 12 nazioni.