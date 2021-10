Sanremo. Un nutrito gruppo di persone ha manifestato, oggi pomeriggio in piazza Colombo e a Imperia in piazza Dante, a favore Mimmo Lucano. E’ l’ex sindaco di Riace in Calabria, condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi, quasi il doppio della pena richiesta dal pubblico ministero. L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell’Unione europea, concussione e abuso d’ufficio. I fatti risalgono al periodo intorno al 2017 quando, in piena crisi europea per l’immigrazione, aveva accolto 450 tra rifugiati e migranti si sono stabiliti nel piccolo villaggio ionico accanto ai suoi 1800 abitanti.

Lucano, prima di Rifondazione Comunista poi di Sinistra Italiana come molti in piazza oggi, è stato sostenuto anche da componenti matuziani dell’Anpi, delle associazioni con la presenza, a Sanremo, di Fulvio Fellegara, segretario provinciale della Cgil. Presente anche Fabio Ormea, ex consigliere comunale di Sinistra Italiana e il partigiano Alfredo Schiavi: l’autore, come spesso accade, di cartellonistica e slogan: «Noi stiamo con Mimmo Lucano» e «Trattare con la Mafia non è reato, aiutare chi ha bisogno lo è diventato». Quest’ultimo con riferimento alla quasi contemporanea assoluzione di Marcello Dell’Utri per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche a Imperia è apparso uno striscione dal tono simile.

di 13 Galleria fotografica Sanremo, manifestazione pro Mimmo Lucano









FOTO E VIDEO DA IMPERIA DI CHRISTIAN FLAMMIA